عقيلة صالح يؤكد على ضرورة توصيل الخدمات لكافة أنحاء الجنوب

عقد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” ظهر اليوم الخميس بمكتبه بمدينة القبة اجتماعاً برئيس لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية المشكلة بموجب قرار من رئيس مجلس النواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ” عبد الرحمن الاحيرش ” والدكتور ” السنوسي صالح ” معالي وزير الصناعة والاقتصاد بالحكومة الليبية المؤقتة .

وأطلع رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع على الأوضاع بالمنطقة الجنوبية وما قامت به اللجنة وما قدمته من خدمات للمواطنين من خلال تقرير مفصل لأعمال اللجنة.

وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة تكثيف العمل والجهد من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة الجنوبية لتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المواطنين لتحقيق الهدف الذي شُكلت اللجنة من أجله والتغلب على كافة الصعوبات وإيصال الخدمات لكافة أنحاء المنطقة الجنوبية.

