كونتي: مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن الهجرة لا يمكن رميها في البحر

أكد رئيس الوزراء الايطالي، جويبي كونتي أن حكومته سوف تسعى لإحداث تعديلات على مذكرة التفاهم مع السلطات الليبية الخاصة بالهجرة.

ونقلت وكالة آكي عن كونتي قوله للصحفيين الخميس، “سوف تطلب إيطاليا تعديلات” على المذكرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية الموقعة في عام 2017. وأردف المذكرة، التي “أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل، لا يمكن رميها في البحر”.

واشار رئيس الوزراء الايطالي إلى أنه “بالتأكيد، هناك مساحة واسعة لتحسين المذكرة. أيضا من منطلق ما حدث في السنوات الأخيرة، لمعالجة بعض الجوانب غير المرضية” مضيفا أن ليبيا تشهد نزاعًا مسلحًا مستمرًا، وهذا سبب آخر لـ”إعادة التفاوض” على الاتفاقية.

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