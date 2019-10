كونتي: مذكرة التفاهم مع ليبيا أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية

المتوسط:

أكد رئيس الوزراء الايطالي، جويبي كونتي أن حكومته سوف تسعى لإحداث تعديلات على مذكرة التفاهم مع السلطات الليبية الخاصة بالهجرة والتي “لا يمكن رميها في البحر”، على حد تعبيره.

وقال كونتي للصحفيين الخميس، خلال حدث في العاصمة روما،”إيطاليا سوف تطلب إيطاليا تعديلات” على المذكرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية الموقعة في عام 2017. وأردف المذكرة، التي “أرست أسس التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار في الأرواح البشرية وإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل، لا يمكن رميها في البحر”.

واشار رئيس الوزراء الايطالي إلى أنه “بالتأكيد، هناك مساحة واسعة لتحسين المذكرة. أيضا من منطلق ما حدث في السنوات الأخيرة، لمعالجة بعض الجوانب غير المرضية”.

ولفت كونتي إلى أنه، بما أن ليبيا تشهد نزاعًا مسلحًا مستمرًا، وهذا سبب آخر لـ”إعادة التفاوض” على الاتفاقية.

