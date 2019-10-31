الحكم المحلي بالوفاق تؤكد أهمية استمرار العملية التعليمية

عقد اليوم الخميس وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووزير التعليم عثمان عبد الجليل قبل أن يقدم استقالته اجتماع مع عمداء البلديات ورؤساء المجالس المحلية والتسييرية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة الحكم المحلي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن الوزارة أكدت على أهمية استمرار العملية التعلمية للعام الدراسي الحالي 2019 / 2020 وإعطاء الدور الاكبر للبلديات في التنسيق والاشراف على العملية التعلمية داخل البلديات بالتنسيق مع مراقبي التعليم بالبلديات.

وأكدت وزارة الحكم المحلي على ضرورة تطبيق للقانون رقم 59 لسنة 2018 بشان نقل الاختصاصات بالكامل قبل نهاية العام الحالي وخاصة ذات العلاقة بقطاع التعليم

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