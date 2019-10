المتوسط:

كشفت مصادر لـ« المتوسط» عن شن الجيش ضربة جوية ضد معسكر رحبة الدروع في تاجوراء.

وأوضحت المصادر، أن “الضربة الجوية استهدفت المعسكر الذي تتمركز فيه قوة بقيادة بشير خلف الله الملقب بـ ” البقرة ” وأخرى تابعة للواء الصمود بقيادة صلاح بادي “.

