الحويج لشركات النفط الأجنبية: سنواصل التعامل معكم بعد تحرير طرابلس

اجتمع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج بالشركات الاجنبية العاملة في قطاع النفط في ليبيا في المناطق التي تبسط الحكومة الليبية سيادتها عليها

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الحويج أكد للشركات الأجنبية على هامش أعمال الصالون السياسي الذي عقد بمدينة جالو استمرار العمل معها حتى بعد عملية تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والإرهاب.

وأوضح الحويج للشركات الأجنبية أن ما تنعم به من أمن واستقرار هو بفضل جهود الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة وأن الهدف هو خلق بيئة أعمال آمنه ومناخ لاستثمار الشركات الاجنبية الذي لن يتحقق إلا بوجود جيش قوي يحافظ على الوطن والمواطن ويحمي الأجانب والممتلكات.

وأشار الحويج إلى أنه يتوجب على الشركات العمل بمبدأ المسؤولية الاجتماعية وخلق تنمية مكانية لأماكن استخراج النفط خاصةً وأن عملية استخراج النفط من شأنها التأثير على السكان.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الشركات الاجنبية أشادت بمستوى الامن والامان والاستقرار الذي تشهده ليبيا.

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