المتوسط:

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي، دي مايو، إن عدم دعوة تونس والجزائر لحضور مؤتمر برلين المقبل حول ليبيا يمثل “فرصة ضائعة”.

وأضاف الوزير مايو، خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء، أن الدولتين المغربيتين “مهمتان للغاية على صعيد مكافحة الإرهاب”، فضلا عن أنهما “تفهمان دوافع إيطاليا أكثر بكثير من شركائنا الآخرين”، بحسب وكالة آكي الإيطالية.

يشار إلى أن ألمانيا تحشد لعقد مؤتمر دولي في العاصمة برلين من أجل حلّ الأزمة السياسية ووقف الفوضى التي يشهدها المشهد الليبي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011.

The post إيطاليا تعترض على عدم دعوة تونس وإيطاليا لحضور مؤتمر برلين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية