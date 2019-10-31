سلامة: لتحقيق أي نجاح في ليبيا يجب تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمن

ليبيا – علق مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة بإسهاب حول مؤتمر برلين المنتظر وفرص نجاح الوصول إلى وقف لإطلاق النار في طرابلس وحجم الفساد في ليبيا وغيرها من المواضيع الساخنة التي تتصدر اهتمامات الليبيين.

سلامة أكد في مقابلة خاصة مع قناة “NEWS 218” أمس الأربعاء على أن مؤتمر برلين جزء من مسيرة بدأت منتصف أغسطس الماضي عندما اتفق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن التشارك في إطلاق مسيرة هدفها ترميم التصدع الهائل الذي أصاب الموقف الدولي بشأن ليبيا.

وقال إن هناك عملية تحضير جدية للمؤتمر الذي من المرجح عقده مطلع ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن الموعد لم يحدد لأن البعثة تفاهمت مع الألمان على أن يكون التحضير كامل والاتفاق شامل بحيث تكون القمة مناسبة للقبول بما تم التوافق عليه خلال الأسابيع السابقة للمؤتمر.

ورأى سلامة أن الأهم هو ما تم الاتفاق عليه بإيجاد لجنة متابعة مهمتها تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض في ليبيا لتجنب سيناريوهات سابقة نتجت عن انعدام متابعة التنفيذ.

ولدى سؤاله عن الأمر الذي يجعل ألمانيا مؤهلة أكثر من غيرها في الملف الليبي لفت سلامة إلى أن ألمانيا لم تتدخل بالملف الليبي ولا في المساجلات الدائرة حوله ولها قدر من الحياد يجعلها عنصر محرك، مبيناً أن أهم ما في هذا المؤتمر أنه جماعي يضم عدد من الدول المؤثرة بالملف الليبي.

المبعوث الأممي ذكر أنه ليس هناك محاولات أخرى لوقف تصدع الموقف الدولي تجاه ليبيا إلا المحاولة التي انطلقت من برلين، موضحاً أن مجلس الأمن اجتمع منذ بدء الحرب الأخيرة حول طرابلس 14 مرة ولم يتمكن من إصدار أي قرار بوقف إطلاق النار أو بيان رئاسي يعبر عن توافق داخل المجلس.

وأشار إلى أنه وفي ظل هذا الإنقسام الحاد في مجلس الأمن فإن الهامش المتاح للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى ليبيا يصبح ضيقا للغاية لذلك حاولت الأمم المتحدة نقل الدول العظمى وبعض الدول الأخرى إلى مكان آخر لمحاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد رقعة للتفاهم ليتوحد الموقف الدولي من ليبيا في إشارة إلى مؤتمر برلين.

كما نوّه أنه خلال الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين ازداد تفاؤله بنجاحه كونه وجد أن رقعة التفاهم بدأت تتوسع وحصل تقدم نحو التفاهم.

وعن فرصة “مؤتمر برلين” إعتبر أن العمل مستحيل في ظل انقسام مجلس الأمن لذلك تقريب وجهات النظر شرط مسبق لتحقيق أي نجاح في المستقبل، موضحاً أن الفجوة بين الأطراف الفاعلة في ليبيا أصبحت مؤخراً أقل بسبب عمل البعثة على تقريب وجهات النظر لذلك لم تحدد الأمم المتحدة موعد لمؤتمر برلين لأنها تريد التأكد من أنها تسير على أرض ثابتة وأنها تمكنت من تقريب وجهات النظر بين الدول الفاعلة.

وأضاف”كانت نسبة تفاؤلي بالمؤتمر في منتصف أغسطس 15 أو 20% واليوم وبعد أن تمكنا من تذليل الكثير من العقبات أقول إن حظوظ النجاح باتت على الأقل 50 بالمئة أو ما يزيد، وأنا أسعى لوقف العمليات العسكرية في كل أنحاء ليبيا ووجود ضمانة دولية لهذا القرار وإلى إيجاد لجنة دولية تعمل إلى جانبي وتمثل كافة الأطراف المعنية بالأزمة الليبية”.

سلامة علق على تورط بعض الدول بتزويد ليبيا بالسلاح وتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علناً بذلك قائلاً إنه قبل الحرب كانت دول عديدة تزود ليبيا بالسلاح مجاناً أو بالبيع أو أن هناك طرفاً آخر يدفع ثمن هذه الأسلحة ومنذ بدء الحرب قامت لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن برصد أكثر من 40 حالة خرق لقرار حظر التسليح في ليبيا.

وذكر أن أحد الأهداف الأساسية من مؤتمر برلين هو إيجاد آلية لتتمكن لجنة العقوبات من محاسبة الدول المزودة بالسلاح والتجار الذين يبيعون السلاح والأطراف الليبية المستفيدة منه، مؤكداً أن خرق قرار حظر التسليح تزايد بالفترة الأخيرة.

ورأى أنه من المفيد أن تكون ألمانيا جزء من المؤتمر لأنها عضو بمجلس الأمن وهي رئيسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن وتريد الأمم المتحدة استغلال هذه الميزة لوضع آلية فعالة لحظر التسلح في ليبيا.

وفيما يتعلق بدور مجلس الأمن لفت سلامة إلى أن مجلس الأمن لم يقم بدوره كاملاً في تنفيذ قراراته تجاه ليبيا لذلك تعتزم الأمم المتحدة دعوة الأعضاء الدائمين بالمجلس إلى برلين ليضعوا تلك الآلية مع التعهد على أعلى المستويات باحترام حظر تسليح الأطراف في ليبيا.

كما قال إن تمكنوا من ذلك فإن آلية العقوبات ستتغير، لافتاً إلى أنهم يريدون أن تستجيب لجنة العقوبات بشكل فوري وأن تراقب حدود ليبيا براً وجواً وبحراً وتزود بالصور من أقمارها الصناعية وبكافة المعلومات والرد على أي خروقات تحدث.

وعن وقف إطلاق النار كشف سلامة أنه هو الهدف الثاني في “مؤتمر برلين” حيث تعمل الأمم المتحدة على سلسلة من الخطوات المتعلقة بوقف إطلاق النار أولها إصدار قرار من مجلس الأمن وثانياً إيجاد مراقبين حياديين غير مسلحين لمراقبة وقف إطلاق النار اما ثالثاً إقناع كافة الأطراف باحترام وقف إطلاق النار ومراقبة أعمالهم ورابعاً إجراءات بناء الثقة بين الأطراف الليبية من خلال عمليات حماية المدنيين وعودتهم إلى منازلهم وتبادل الجثامين والأسرى.

ولدى سؤاله عن توجه البعثة لتوسيع المشاركة السياسية أم أنها ستبقى مختزلة برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش المشير خليفة حفتر رد سلامة إنهم ملتزمون بأن أي عملية سياسية يجب أن تكون منفتحة على أكبر عدد ممكن من الليبيين وهذا رأي المجتمعين في برلين أيضاً.

المبعوث الاممي تطرق لحرب طرابلس خلال اللقاء والسبب الذي جعل الجيش الوطني يغيّر رأيه قبل مؤتمر غدامس ويبدأ عمليته العسكرية بطرابلس، إن وجود تحفظات من عدة جهات على تفاهمات حفتر والسراج في أبوظبي كما رفض المجتمع الدولي دعم الأمم المتحدة في البناء على هذه التفاهمات لذلك تعتبر إعادة بناء لحمة المجتمع الدولي شرطاً مسبقاً لأي تفاهم يتوصل إليه الليبيون لتجنب عرقلته من أي أطراف خارجية.

وذكر أنه وبعد قدوم هذا الكم من الأسلحة إلى ليبيا والتدخلات المباشرة وغير المباشرة في الحرب فإنه من العبث أن يصل الليبيون إلى اتفاق، مشيراً إلى أن السراج وحفتر عقدا 7 لقاءات وفي الأخير دعي المبعوث الأممي للحضور كشاهد.

مبينا أنهما لم يحلا المشكلة الليبية بشكل كامل على الرغم من أنه وجد بينهما قدراً من التفاهمات أراد البناء عليها بمؤتمر غدامس لكن حصل ما لم يكن في الحسبان وبدأت الحرب.

ورد سلامة على الإتهامات الموجه له بالانحياز في الصراع الليبي أنه بحال وجود حالة استقطاب حادة تكون مطالبات بأن يقف الوسيط مع أحد الأطراف وكذلك بوجود انقسام دولي تكون هناك ضغوطات متناقضة على المبعوث الأممي، مضيفاً”لو لم يكن ضميري صافياً بأنني منحاز فعلاً لأغلبية الليبيين الذين يريدون استقراراً لغادرت موقعي منذ زمن.. لكني لا أتأثر بأي انتقادات طالما أنا متشبث بمصلحة الليبيين وباستقرار بلادهم وسيادتهم”.

وأبدى غسان سلامة اعتقاده بأن المهمة في ليبيا ستطول لأن إعادة بناء الدولة ليست قصيرة لكن الهدف الآني وضع العربة على السكة وفق تعبيره، مؤكداً أنه لن يستسلم قبل إكمال موعد المهمة.

أما حول رؤيته لمستقبل ليبيا في ضوء تصريحاته عام 2011 بأن البلاد مقبلة على حرب أهلية قال سلامة إن سقوط النظام في الدول العربية يؤدي إلى تفكك الدولة لأن النظام منخرط مع الدولة وتفكيك الدولة يؤدي إلى تشظي المجتمع ويقود إلى حرب أهلية وهذا ما حصل في عدة دول عربية وليس فقط في ليبيا، مؤكدا أهمية إعادة اللحمة إلى المجتمع لإيجاد دولة تنتج نظاماً جديداً.

ولدى سؤاله عن اعتقاده أن الاتفاقات السياسية التي تشمل الميليشيات وتتضمن مبدأ المحاصصة غير فعالة على المدى البعيد ذكر المبعوث الأممي أنه في ليبيا خصوصيات عديدة منها الجهوية القوية وعصبيات اجتماعية كما أن وسائل الإعلام دخلت بقوة وهذا له آثار مدمرة، معتبراً أن هذه الأمور يجب أن تؤخذ بالإعتبار لبناء الدولة.

وبشأن رأيه بما يسمى بـ”الربيع العربي” قال سلامة إنه تجسد في صور مختلفة وفق الشروط المحلية والفارق الأساسي مثلاً بين تونس وليبيا هو أن تغير النظام في تونس لم يؤدِ إلى تفكك الدولة وفي ليبيا أدى إلى تفكيك الدولة.

كما أعاد المبعوث الأممي غسان سلامة التأكيد أن ثروات ليبيا تتعرض للنهب وتُسيل لعاب أطراف داخلية لتقاسمها وأطراف خارجية لتكون مستفيدة، مبيناً أن مشكلة ليبيا أنها دولة ريعية تنتج القليل باستثناء النفط والغاز وهناك صراع داخلي على عائدات النفط والغاز وأيضاً فئات تعتقد أنها لا تحصل على حقها من العائدات.

وشدد على أن الفساد هائل في كل مفاصل الدولة نتيجة ضعف القدرات الرقابية (شبه المعدومة) وقدرة السلطات المتنازعة والخلاف العميق حول مسألة الشرعية، موضحاً أن هناك صراع حول المؤسسات وفي داخل المؤسسات وكل هذا يُغذّى من الخارج لذلك في ليبيا إمكانيات هائلة للنهب.

وفي الحديث عن الشرعية إعتبر سلامة أن هذا الموضوع معقد في ليبيا قائلاً”ربما تكون معظم المؤسسات القائمة تفتقد للشرعية، داعياً إلى التعامل بواقعية بهذه الفترة الانتقالية لأن الشرعية لن تحسم إلا من خلال صندوق الانتخاب وهذا يتطلب توحد الحكومة وقبول النتائج ومشاركة واسعة لتكون الشرعية حقيقية وكل هذه الشروط غير متوفرة لذلك يجب إيقاف الحرب وتدفق السلاح ووضع الأسلحة الثقيلة بعيداً عن السكان وتفعيل مفوضية الانتخابات وضمان قبول النتائج وسن قانون انتخابات؛ عندها تكون الانتخابات ممكنة.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه يحترم قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بحكومة الوفاق لكنه أكد انفتاحه على قوى سياسية أخرى في ليبيا ربما لا تعترف بالوفاق والاتفاق السياسي والقرار الدولي بشأن الوفاق، موضحاً أنه يتعامل الآن مع كل الأطراف للوصول إلى وقف الحرب من أجل مصلحة الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية