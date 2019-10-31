«داخلية الوفاق» تعلق على استهداف مقرها بقصف جوي

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق استمرارها والأجهزة والقطاعات الأمنية التابعة في أداء عملها «تجاه الوطن والمواطن» وفقا للخطط الأمنية المعتمدة، رغم تعرض محيطها لقصف بالطيران الحربي اليوم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن محيطها بطرابلس تعرض لهجوم بالطيران الحربي بعد ظهر اليوم الخميس، ودانت هذا الهجوم الذي قالت إنه استهدف «ديوان الوزارة الذي يعتبر مقرا مدنيا الهدف الحقيقي من وراء قصفه هو منع جهود العمل الأمني وحفظ الاستقرار ومحاولة من المهاجمين لنشر الفوضي والإرهاب».

«الإسعاف»: إصابة أب وأم وأطفالهما في قصف جوي على طريق المطار

وأعلن الناطق باسم الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، قبل قليل إصابة أم وزوجها وأربعة من أطفالهما، نتيجة قصف جوي أصاب منزلهم في طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وأضاف علي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن القصف كان قريبا من مقر وزارة الداخلية، الموجود في المنطقة نفسها.

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