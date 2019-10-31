مركز مكافحة الأمراض: القضاء على مرض اللشمانيا أمر معقد ويحتاج لميزانيات كبيرة

ليبيا – قال مدير إدارة مكافحة الأمراض بالمركز الوطني وليد السعدواي إن المركز قام بتوفير كميات كبيرة ومناسبة لعلاج مرض اللشمانيا الجلدي حيث جرى توزيعها على أغلب المدن التي سجلت فيها حالات الإصابة لذلك عملية العلاج تحت السيطرة.

السعداوي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن إحصائية المصابين بمرض اللشمانيا بلغت في عام 2018 ما يقارب الـ 5 آلاف لكن العام الحالي لا زال العدد غير معلوم وواضح لأن الموسم في بدايته.

ولفت إلى أن القضاء على المرض أمر معقد ويحتاج لميزانيات وخطط وضعها المركز الوطني في السنوات السابقة لكن بحكم نقص الميزانية وبعض المشاكل المتعلقة بالميزانيات لم يستطيع المركز الوطني التصدى للمرض بالشكل الكافي لذلك تم الإكتفاء بتوفير العلاج للمصابين، مؤكداً على أن العلاج متوفر والكوادر الطبية كلها تعمل بكامل طاقتها.

وإستطرد حديثه:”التطعيم لا يوجد بالنسبة لهذا المرض لكن الدولة الليبية ومن خلال المركز الوطني لمكافحة الامراض وبرنامج مكافحة اللشمانيا قام بالعديد من الحملات والخطط الناجحه لكن نرى الوضع الراهن والمتعلق بالميزانية والأمن في بعض المناطق يقف عائق أمام تنفيذ برنامج مكافحة اللشمانيا ونتيجة هذه الظروف قام المركز الوطني بتغيير خطته حيث بدء يتعامل مع المجالس البلدية لبعض المناطق كتاورغاء و غرب طرابلس تحديداً المناطق الموبوءه لتدريب العناصر من قبل موظفي الإصحاح البيئي”.

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