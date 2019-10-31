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السويحلي لـ الكزة: لا يمكن إختزال برقة في المجرم حفتر.. وسنعقد ندوة حول نظام الحكم الفدرالي

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ناقش عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي مع رئيس ما تعرف بـ “الهيئة البرقاوية” التي شكلها الرئاسي سبل تعزيز الجبهة الداخلية لدحر ما تم وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة).

جانب من لقاء السويحلي والكزة في طرابلس

السويحلي وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الخميس، قال :”اتفقنا أن برقة بتاريخها الرافض للاستبداد لا يمكن اختزالها في المجرم حفتر وعصابته ورحبت بمساعي الهيئة لبلورة رؤية لدولة مدنية ديمقراطية ومن ذلك عقد ندوة الشهر القادم حول نظام الحكم الفيدرالي”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • انت مجرم غبى وحمار لان المشير خليفة حفتر كلمته مطاعة عن حب من اهالى برقة وفزان وغالبية اقليم طرابلس والخوان والماجورين بالمال مثل الكزة لا وزن لهم فى ليبيا مجرد صراصير سيتم سحقها فى طرابلس كما حدث من قبل فى درنة وبنغازى والهلال النفطى والجنوب وسيطرة الجيش الوطنى على كامل التراب الليبى واقامة دولة مدنية يحميها الجيش الوطنى انتهى الدرس ياسويحلى

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