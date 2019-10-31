السويحلي لـ الكزة: لا يمكن إختزال برقة في المجرم حفتر.. وسنعقد ندوة حول نظام الحكم الفدرالي

ليبيا – ناقش عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي مع رئيس ما تعرف بـ “الهيئة البرقاوية” التي شكلها الرئاسي سبل تعزيز الجبهة الداخلية لدحر ما تم وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة).

السويحلي وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على التواصل الإجتماعي “فيس بوك” اليوم الخميس، قال :”اتفقنا أن برقة بتاريخها الرافض للاستبداد لا يمكن اختزالها في المجرم حفتر وعصابته ورحبت بمساعي الهيئة لبلورة رؤية لدولة مدنية ديمقراطية ومن ذلك عقد ندوة الشهر القادم حول نظام الحكم الفيدرالي”.

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