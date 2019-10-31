“مركزي” البيضاء يكشف عن المبالغ المسيلة للمصارف

قال رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا في تصريح خاص لـ218 أن المصرف ضخ سيولة نقدية قدرها 1.5 مليار دينار للمصارف التجارية منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح الآغا في حديثه لــ218 أن السيولة النقدية وزعت على المصارف في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية، الأمر الذي أسهم في حل جزئي لأزمة السيولة النقدية.

وكانت بيانات روسية رسمية صدرت الأيام الماضية قد كشفت أن المصرف المركزي في البيضاء استلم 4.5مليار دينار في الفترة مابين فبراير ويونيو الماضيين، من جهته أوضح مصدر مطلع يعمل في المصرف المركزي في البيضاء لـ218 الفترة الماضية أن إجمالي ما طبع منذ عام 2016 بلغ 11 مليار دينار وتشير تقارير رسمية إلى أن إجمالي العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي في عموم ليبيا بلغت نحو 47 مليار دينار

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