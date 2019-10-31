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“الجوف” النفطية تبحث سبل التعاون مع شركة كندية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية مجدي جبريل سبل التعاون وتعزيز الأعمال المشتركة مع شركة “كرادان” الكندية.

وتطرق جبريل في الاجتماع الذي عقد صباح الخميس إلى تحسين المواد الكيمائية وتوطين التقنية النفطية وتطوير منتجات شركة الجوف وشدد مسؤولي الشركة الكندية على أهمية متابعة مخرجات الاجتماع بما يضمن استمرار التعاون المشترك وكانت الجوف قد أعلنت الأيام الماضية عن إعادة تشغيل مصنع الصناعات الموازنة بعد سنوات من التوقف.

وأوضحت المؤسسة إثرها أن الجوف حققت رقما قياسيا من حيث الإيرادات هذا العام وهو الأكبر منذ عام 2010 بإجمالي إيرادات بلغت 33 مليون دينار، من جهته شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أن الجوف سيكون لها جزءا من إنجاز بعض المشاريع المستقبلية المخطط لها من قبل المؤسسة مشيدا بدورها في إدخال تقنيات جديدة للسوق النفطية في ليبيا ما أسهم في الرفع من إنتاج بعض الشركات المحلية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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