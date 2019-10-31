بلدية سرت: تواصل عمل لجنة إزالة التعديات على خطوط مياه النهر

أعلنت بلدية سرت تواصل عمل لجنة حصر وإزالة التعديات والمخالفات على خطوط المياه الرئيسية والفرعية بالبلدية.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن اللجنة قامت اليوم الخميس بضبط المخالفات والتجاوزات والتعديات وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات والتنبيه في حالة تكرار هذه التعديات لأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات.

وأوضحت بلدية سرت أن هذه الحملة تأتي استكمالا للحملات المستمرة للقضاء على كل أشكال التعديات على تدفق المياه لكي تصل للمواطن بطريقة سلسة ودون عائق.

وكان رئيس المجلس البلدي سرت مختار خليفة فرج أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة تتولى حصر كافة التعديات والمخالفات والتجاوزات على الخطوط الرئيسية والفرعية بالجهاز التنفيذي للنهر وجهاز استثمار مياه النهر بالمنطقة الوسطى وشبكة شركة المياه والصرف الصحي داخل الحدود الإدارية للبلدية وحصر المخالفين والإبلاغ عنهم طبقا لصحيح القانون.

ونص القرار رقم 99 لسنة 2019 على أن تتشكل اللجنة برئاسة إبراهيم أحمد مليطان عضو المجلس البلدي سرت وعضوية مندوب عن مديرية أمن سرت، مندوب عن الشرطة الزراعية سرت، مندوب عن جهاز الحرس البلدي سرت، علي بلقاسم حافظ عن الجهاز التنفيذي للنهر الصناعي موقع سرت، فوزي سالم أبو شعالة عن جهاز استثمار النهر الصناعي الوسطى، منصور محمد منصور مدير إدارة المرافق والإشغال العامة بالبلدية، سعيد مشري الغرشة مدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي سرت.

ويقضي القرار بأن تستعين اللجنة بمن ترى لزوم الاستعانة به ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

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