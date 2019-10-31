مصرف الوحدة يجري مراجعات قانونية

أعلن مصرف الوحدة عزمه تكليف مكتب محاسبة لإجراء مراجعة قانونية لحسابات المصرف السنوية عن الفترة الممتدة بين عام 2017 – 2019 بشرط أن يكون المكتب المحاسبي حاصلا على إفادة من مصرف ليبيا المركزي تفيد بقيد المكتب في سجلات المحاسبين والمراجعين القانونيين.

وشدد المصرف على ضرورة تسليم العطاءات قبل نهاية دوام يوم 28-11 المقبل وحددت إدارة الوحدة 11 شرطا للمكاتب الراغبة في إجراء عمليات المراجعة أبرزها أن لا يكون المراجع القانوني المتقدم أحد مساهمي المصرف ولا أحد أعضاء مجلسِ الإدارة ولا من موظفيهِ أو المستفيدين من المصرفِ المتحصلينَ على قروض.

وجاءَ في شروط مصرف الوحدة ضرورة عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين المراجع القانوني مع أحد أعضاء مجلس الإدارة مع ضرورة تقديم إفادة من مصرف ليبيا المركزي بقيد المراجع القانوني في السجل الخاص بمكاتب المراجعة القانونية.

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