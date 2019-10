السفير الإيطالي: روما حريصة على العودة للعملية السياسية في  ليبيا

المتوسط:

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتور ” محمد عماري زايد”، اليوم الخميس، السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي غريمالدي” ، حيث تناول اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية و العسكرية.

أكد د. عماري، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على أن الحل لم يعد سياسيا، وأنه لا يمكن العودة إلى العملية السياسية، إلا بعد وقف القتال.

وبخصوص مؤتمر برلين، قال الدكتور “عماري”، في الوقت الذي نرحب به بالجهود الدولية، إلا أننا لا نتوقع أن يتحقق نجاح كبير إذا لم يكن هنالك موقف حازم من القتال على العاصمة.

وأوضح د. عماري، موقف المجلس الرئاسي،من ضرورة توسعة دائرة المشاركة في برلين وتوحيد الموقف الدولي في دعم موقف حكومة الوفاق الوطني.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي، على موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق الوطني وحرص إيطاليا على العودة للعملية السياسية والعمل مع جميع الأطراف الدولية لإنجاح الجهود الرامية لذلك.

كما ناقش اللقاء، عددًا من المشاريع التي تقوم بها الحكومة الإيطالية بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

