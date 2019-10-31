عضو الرئاسي محمد عماري: الحل في ليبيا لم يعد سياسيا

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، اليوم الخميس، السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي غريمالدي”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق، أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تناول تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية.

وأكد عماري، خلال اللقاء أن الحل لم يعد سياسيا، وأنه لا يمكن العودة إلى العملية السياسية، إلا بعد دحر قوات الجيش.

وحول مؤتمر برلين، قال عماري، في الوقت الذي نرحب به بالجهود الدولية، إلا أننا لا نتوقع أن يتحقق نجاح كبير إذا لم يكن هنالك موقف حازم من اشتباكات طرابلس، مؤكدًا أنه لا مجال لوقف إطلاق النار أو العودة للعملية السياسية مع استمرار ما وصفه بالعدوان على العاصمة.

وأوضح عماري، موقف المجلس الرئاسي، من ضرورة توسعة دائرة المشاركة في برلين وتوحيد الموقف الدولي في دعم موقف حكومة الوفاق.

من جانبه، أكد السفير الإيطالي، على موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق وحرص إيطاليا على العودة للعملية السياسية والعمل مع جميع الأطراف الدولية لإنجاح الجهود الرامية لذلك.

كما ناقش اللقاء، عددًا من المشاريع التي تقوم بها الحكومة الإيطالية بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

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