مينيتي: لست نادما على توقيع إتفاقية الهجرة مع حكومة الوفاق ويمكن تعديلها بالتوافق

ليبيا – أكد وزير الداخلية الايطالي الاسبق القيادي في الحزب الديمقراطي ماركو مينيتي أنه ليس نادماً على توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق في عام 2017 للحد من الهجرة المنطلقة من سواحل ليبيا والتي ستتجدد تلقائياً في الـ2 من شهر نوفمبر إذا لم تطلب روما وطرابلس تعديلها أو إلغائها.

مينيتي وفي مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” وفقاً لما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء اليوم الخميس، قال :”لقد عملت كرجل مؤسسات ديمقراطية من أجل خدمة مصالح البلاد ومواد الاتفاقية الثمانية ليست قانوناً ربانياً إنها ليست غير قابلة للتعديل ومع ذلك ما زلت أرى أنه لا يمكن تعديلها من جانب واحد ويجب أن نحاول إجراء تغييرات متوافق عليها مع الطرف الليبي”.

وأضاف:”علينا أن نقول لليبيين أننا لن نتركهم لوحدهم ولكن سنكون أكثر تطلباً بشأن تحسين ظروف مراكز إيواء المهاجرين هناك”.

وتابع :”تعاملت بشكل حصري مع السلطات الحكومية الليبية”،مؤكداً على أنه سعى للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وإستبدالها بالتعاون وكذلك عودة الأمم المتحدة إلى ليبيا لهذا السبب أردت أيضاً لقاء مشائخ الصحراء الجنوبية وأربعة عشر من رؤساء البلديات المعنية الأكثر بحركة عبور المهاجرين،على حد قوله.

يُشار إلى أن وزير الخارجية لويجي دي مايو قد رفض مطالب منظمات إنسانية دعت إلى إلغاء مذكرة التفاهم برمتها حيث أكد على أنه سيعمل على تحسينها بالاتفاق مع الليبيين.

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