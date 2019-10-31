المستشار صالح يتابع عمل لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم، على ضرورة تكثيف العمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة الجنوبية لتخفيف الأعباء والمعاناة عنهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مدينة القبة مع رئيس لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية.

المستشار صالح اطلع على الأوضاع بالمنطقة الجنوبية، وما قامت به اللجنة وما قدمته من خدمات للمواطنين من خلال تقرير مفصل لأعمال اللجنة، حيث تم التأكيد على أهمية تحقيق الهدف الذي شكلت اللجنة من أجله والتغلب على كافة الصعوبات، وإيصال الخدمات لكافة أنحاء المنطقة الجنوبية.

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