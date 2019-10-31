الثني يعتمد آلية جديدة لإدارة المستشفيات العامة

اعتمد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الخميس آلية جديدة لإدارة بعض المستشفيات الليبية، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة سعد عقوب.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن الثني ناقش خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، الآلية الجديدة الموضوعة من قبل وزير الصحة لإدارة بعض المستشفيات عن طريق شريك محلي أو أجنبي في إدارته.

وأكد الثني، ضرورة التركيز على إنهاء بعض الإجراءات العملية لإدارة المشروعات الصحية وإدارات المستشفيات بمناطق الواحات (جالو، وأوجلة، واجخرة)، والكفرة، خلال الفترة القادمة.

وأصدر الثني التعليمات بمتابعة أعمال جهاز الإمداد الطبي، والتركيز على استراتيجية عمله خلال العام 2020.

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