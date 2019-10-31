عثمان عبدالجليل يستقيل احتجاجا على قرار تقسيم وزارة التعليم

طرابلس-العنوان

أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبدالجليل اليوم الخميس استقالته احتجاجا على القرار الصادر من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج القاضي بهيكلة قطاع التعليم وفصل التعليم العالي عن التعليم العام.

واعتبر عبدالجليل، في كلمة مصورة، أن قرار فصل التعليم العالي عن العام لا طائل منه، مشيرًا إلى أنه سبق ورفض هذا الاقتراح في نقاشات سابقة مع رئيس المجلس الرئاسي.

كما اعتبر، أن الفصل بينهما يعد أحد أبرز أسباب تدهور التعليم في السابق وأن ارتباطهما هام ومتكامل.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الخميس قرارا بإعادة هيكلة قطاع التعليم ليكون بذلك وزارتين (وزارة التعليم العام، ووزارة التعليم العالي).

ونص القرار رقم 1267 لسنة 2019 بأن يصدر الهيكل التنظيمي للوزارتين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

كما نص على تشكيل لجنة فنية لحصر أصول وموجودات وزارة التعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الوزارة إلى وزارتين على أن تقدم تقريرا في مدة أقصاها شهر من تاريخ القرار.

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