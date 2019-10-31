وزير العمل بالمؤقتة يلتقي وفدا من مرادة وآخر من أجدابيا الكبرى

لتقى وزير العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة، مسعود صوة، وفدا من أعيان ومشائخ بلدية مرادة، بحضور مدير مكتب العمل بالبلدية، وذلك في مقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء.

وحسب المكتب الإعلامي للوزارة، فقد قدم الوفد شرحا حول ظروف المنطقة، وما تعانيه من مشاكل وعدم وجود مصادر دخل للباحثين عن عمل، حيث تم الاتفاق على ضرورة التنسيق والتواصل بين البلدية ومكتب العمل مع الوزارة، وإحالة كشوفات بأعداد وبيانات الباحثين عن عمل ببلدية مرادة.

كما التقى وزير العمل وفدا من أعيان ومشائخ اجدابيا الكبرى، وبحث معه عدة نقاط من شأنها الارتقاء بسوق العمل في البلدية.

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