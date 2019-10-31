بلدية بنغازي تبحث أعمال الصليب الأحمر بالمدينة

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، اليوم الخميس مُدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في بنغازي أشرف أبوعمشة، والفريق الفني المُصاحب له بحضور رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني توفيق المنفي ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة وعضو لجنة الاتصالات والتنسيق للدعم الإنساني بالبلدية سامي الطلحي .

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال اللقاء مُناقشة الأعمال التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة بنغازي والتي من بينها دعم المشاريع الصغرى لعدد من الأنشطة الاقتصادية وصيانة بعض مرافق المياه والصرف الصحي وتوفير مضخات المياه وصيانة عدد من المراكز الصحية.

وأكد بوجواري استعداد البلدية للتعاون التام فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال التي تقوم بتنفيذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بنغازي.

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