المتوسط:

أكد المحلل السياسي إسماعيل المحيشي، أن إعادة مطار معيتيقة للعمل هي “خطوة إيجابية تساهم في رفع المعاناة عن المواطن الليبي وتسهيل رحلاته إلى خارج ليبيا”.

وأضاف المحيشي ، في تصريحات صحفية له، أن “مطار مصراتة الدولي لم يصمم لتحمل أعداد كبيرة من المسافرين، لكنه استطاع “تقديم عمل جبار في ظل ظروف استثنائية في ظل عدم وجود دعم من الحكومة لإدارة المطار لتطوير قدرته الاستيعابية”.

وبشأن الضمانات لعدم قصف مطار معيتيقة يقول المحيشي “لا أعتقد أن هناك ضمانات لعدم قصف مطار معيتيقة مجددا لأن الحرب جنوب طرابلس مستمرة وخلال الأيام الماضية سقطت قذائف على المطار وحوله”.

The post محلل سياسي: لا ضمانات لعدم قصف مطار معيتيقة بعد فتحه appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية