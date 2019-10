المسماري ينشر رد القيادة العامة للجيش على زيارة “سلامة” لمطار معيتيقة

المتوسط:

نشر المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري على صفحته بموقع فيسبوك رد القيادة العامة للجيش علي المحاولات العبثية المستمرة لتظليل الرأي العام، بحسب وصفه.

وجاء نص رد القيادة العامة للجيش كالآتي :

“تابعنا تصريحات غسان سلامة رئيس Unsmil بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال زيارته الميدانية إلى ” مطار معيتيقة المدني “برفقة ” المدعو وزير الداخلية “و “المدعو وزير المواصلات ” التابعان لما يسمي حكومة الوفاق يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2019، نتحفظ علي هذه الزيارة ونعتبرها فصل جيد من مسرحية التظليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه ما يسمي ” حكومة الوفاق ” بدعم ” المبعوث الاممي لليبيا ” وذلك استناداً للأسباب الآتية “:

– تجاهلت البعثة أو تناست تماماً إن ” مطار معيتيقة المدني” ما هو إلا ركن صغير في طرف ” قاعدة معيتيقة الجوية الضخمة” والتي تضم مرافق عسكرية وهناجر وطائرات عسكرية مروحية ونفاثه ، وللاطلاع علي هذه المرافق الصور موجودة علي الخرائط علي الانترنت ، وللتذكير خلال حقبة الاستعمار كانت ” قاعدة معيتيقة ” من أكبر قواعد أمريكا خارج أراضيها وكانت تسمي ” هويلس ” .

– هذه ” القاعدة والمطار وكل المرافق داخلها ” لازالت حتى هذه اللحظة تحت هيمنة مليشيا أيدلوجية تسمي ” قوة الردع الخاص ” وإدعاء وزير الداخلية بقدرته علي تامين القاعدة من خلال وزارته مردود عليه بتصريحاته بالأمس القريب حول هيمنة المليشيات في طرابلس ومن بينها هذه المليشيا وعدم امتثالها لأوامره ونهبها لمقدرات الدولة ” وتغولها أكثر من وزارته ،،،، “ماذا أستجد بين الأمس القريب واليوم !!!” .

– الضربات الدقيقة التي نفذها السلاح الجوي الليبي علي مواقع عسكرية في الشق العسكري بقاعدة معيتيقة تستخدم لإطلاق ” طائرات تركية بدون طيار ” كانت رسالة دامغة لإثبات صحة هذه المعلومات ، وكذلك أسماء الطيارين المرتزقة الذين تم نقلهم للعلاج عبر الإسعاف الطائر الليبي من طاقم العمليات التابع للجيش التركي والذين أصيبوا في أحدي الغارات علي ” قاعدة معيتيقة ” وتم نشر صور جوازاتهم والوثائق الخاصة بالرحلة عبر وسائل الإعلام للتوضيح للرأي العام حجم التطاول والتدخل التركي العسكري في ليبيا باستخدام قواعد عسكرية ليبية ” قاعدة معيتيقة الجوية ” و ” مطار زوارة ” و قاعدة مصراته – الكلية الجوية “.

ورغم معرفتنا التامة باستخدام هذه القواعد والمطارات لغرض جلب الإرهابيين والمرتزقة من كل أصقاع الأرض إلا إننا وحفاظاً على أرواح المدنيين ومراعاة منا لتوفير سبل التنقل الميسر لأهلنا في غرب البلاد لم نقم يوماً باستهداف إي من مرافق المطارات المدنية سواء في طرابلس أو مصراتة أو زوارة.

– هناك محاولة خبيثة للربط بين عمليات القصف العشوائي المدفعي والصاروخي التي تنفذها المليشيات ضمن صراع النفوذ فيما بينها أو بالتوافق بينهما بهدف ابتزاز ما يسمي حكومة الوفاق لنهب الأموال والحصول علي أسلحة ودعم لوجستي .

– أن محاولات تشويه الجيش الوطني المستمرة واتهامه باستهداف المطار المدني في قاعدة معيتيقة ما هي إلا ذر للرماد بالعيون عن حقيقة هوية الفاعل الذي لا يجراء هؤلاء بالبوح باسمه للرأي العام خوفاً من تبعات هذا التصريح …. ونُذكر السيد ” سلامة ” بتصريحاته ووعوده للرأي العام الدولي والمحلي في ” سبتمبر – 2018 ” بالكشف عن هوية الفاعل وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية !!!! ذلك كان قبل أطلاق الجيش لعملية تحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية في “2-4-2019 “.

– أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي هي الجهة المسؤولة وتتحمل مسؤولية عملياتها العسكرية والناطق الرسمي للقوات المسلحة العربية الليبية يعلن بشكل دوري للإعلام عن جميع العمليات التي تنفذها القوات المسلحة ضمن هذه العملية وتصدر أوامر العمليات من السيد القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر للوحدات القتالية الجوية أو البرية أو البحرية بناء علي معلومات وتحريات إستخبارتية دقيقة تقدمها الأجهزة المختصة وتتولي تنفيذها الوحدات كل في مجال تخصصه بكل حرفية ومسؤولية

– مع اقتراب العملية العسكرية من نهايتها وتحقيق أهدافها وهو تحرير طرابلس وكامل التراب الليبي من هيمنة المليشيات والتنظيمات الإرهابية والمرتزقة الأجانب

– نؤكد ……استمرار العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية وأستهدف أي موقع ترد حوله معلومات باستخدامه لإغراض عسكرية وخاصة تلك المواقع التي يستخدمها مرتزقة أجانب من أتراك وغيرهم ،،فهذا يدخل ضمن إطار الأمن الوطني الليبي وهو غير قابل للتفاوض أو التنازل .

The post المسماري ينشر رد القيادة العامة للجيش على زيارة “سلامة” لمطار معيتيقة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية