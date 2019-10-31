دعم أوروبي لمنظمات الشباب والمرأة في ليبيا

أطلق البرنامج الأوروبي اتفاقية لدعم القطاع الخاص في ليبيا بالتعاون مع وزارة التخطيط مع عدد من المنظمات في المجتمع المدني من أنحاء ليبيا جميعها في برنامج بناء القدرات لتعزيز دور الشباب والمرأة الاقتصادي.

تأتي الاتفاقية في دور التعاون ما بين الحكومة والمجتمع الدولي وممولة من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع إلى التكامل الاقتصادي والتنوع وزيادة تحسين بيئة القطاع الخاص تم فيه اختيار خمس منظمات من المجتمع المدني سيتم تدريبها في مجال ريادة الأعمال وستعمل على اختيار خمسة أشخاص في كل منطقة للتدريب ولزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وستعمل وزارة التخطيط على اختيار المنظمات بالتعاون مع منظمة خبراء فرنسا.

وتم أخذ معايير التوزيع الجغرافي للمناطق بعين الاعتبار سواء كان في شرق ليبيا أو غربها، شمالها وجنوبها حرصا من الوزارة على الوصول إلى مثل هذه البرامج لجميع ربوع ليبيا.

بدوره، أكد محمد الأمين من مكتب التعاون الفني في وزارة التخطيط حاجة الشاب الليبي إلى دعم التوعية في مجال ريادة الأعمال والتدريب بالإضافة إلى الحصول على تمويل

دعم الاقتصاد الليبي هو الدور الأبرز الذي تركز عليه هذه الاتفاقية أما فيما يخص المرأة الليبية فإن التمكين والدعم الفني والمالي هو ما تسعى إليه لتعزيز دورها في المجتمع وشغلها للمناصب الملائمة.

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