الثني يلتقي عقوب ويعتمد آلية جديدة لإدارة بعض المستشفيات

اعتمد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم آلية جديدة لإدارة بعض المستشفيات، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة، سعد عقوب، في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

ووفق الحكومة، فقد ناقش الاجتماع الآلية الجديدة الموضوعة من قبل وزير الصحة لإدارة بعض المستشفيات عن طريق شريك محلي أو أجنبي، حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة التركيز على إنهاء بعض الإجراءات العملية لإدارة المشروعات الصحية، وإدارات المستشفيات بمناطق الواحات جالو وأوجلة واجخرة، ومدينة الكفرة، خلال الفترة القادمة.

كما وجه الثني التعليمات بمتابعة أعمال جهاز الإمداد الطبي، والتركيز على استراتيجية عمله خلال العام القادم.

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