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دومة: رفض “السراج” الحوار مع البرلمان والجيش بداية فشل مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب  مصباح دومة ، أن “ليبيا واحدة لن يستطيع أحد تقسيمها لأن تركيبة الشعب الليبي الاجتماعية غير قابلة للتجزئة”.

وقال دومة ، في تصريحات صحفية له ، إن “الاختلافات بين أعضاء أي مجلس نواب أمر طبيعي جداً وفق الرؤى لكل حزب أو تكتل برلماني والأمر أكثر تعقيداً في مجلس النواب الليبي حيث إن الانتخابات تمت بطريقة فردية وبإمكان تصور الاختلافات بين 200 عضو كل منهم لديه فكر أو توجه من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.

وحول تأثير هذا الانقسام على البرلمان قال دومة،  إنه لا يوجد أي تأثير يذكر فهم لا يتعدون 40 نائباً وليسوا من المعطلين للمجلس في آلية اتخاذ القرار فيه، ومع هذا نحاول فتح قنوات مع المتزنين منهم ومن لهم مطالب مشروعة أو الواقعين تحت ضغط تهديد الميليشيات المسيطرة على العاصمة.

وبشأن توقعاته بنجاح أو فشل مؤتمر برلين المزمع تنظيمه قريباً، قال إن رفض رئيس حكومة طرابلس الحوار مع مجلس النواب في طبرق والقيادة العامة المنبثقة منه واعترافه بمجلس النواب الذي أنشأه في طرابلس يمثل بداية فشل مؤتمر برلين إذا كان المجلس الرئاسي وبقاؤه من ضمن أجنداته، مشدداً على أنه يجب العمل على التهدئة وصولاً إلى تفعيل الاتفاق السياسي وفق الترتيبات الأمنية الواردة فيه ووقف توريد الأسلحة وتفعيل حظر الأسلحة.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ياحاج دومة انت لا تعرف طبيعة الخوان اغبياء جدا يحبون الصدام الذى يؤدى بهم الى التهلكة ارجع للخلف قليلا فى مصر يوم 3 يوليو عرض عليهم المشاركة فى السلطة مع فض اعتصام رابعة سلميا منعا لاراقة الدماء ولكن استمروا فى الغباء ودخلوا فى صدام مع الجيش المصرى ادى الى سحقهم تماما ومصادرة اموالهم ودخول رؤوس الخرفان للسجون وهذا ما سيحدث حتما فى ليبيا سيفقدوا ورقة التوت التى تغطى عورتهم حاليا واقصى نا يطلبوه المشاركة السياسية فى ليبيا الجديدة ولن يقبل ذلك وقتها فباب العفو والسماح يغلق مع التحرير ويبدأ الحساب ومصيرهم محدد سلفا السجن او قرقارش او الهروب للخارج

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