تفاصيل لقاء “الحويج” مع عدد من ممثلي شركات النفط

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج بالشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في ليبيا .

وطمئن الحويج الشركات الأجنبية باستمرار العمل معها حتى بعد عملية تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات والإرهاب وان ما ينعمون به من امن واستقرار هو بفضل جهود الحكومة الليبية المؤقتة والجيش.

وأكمل الحويج ، أن “الهدف هو خلق بيئة أعمال أمنه ومناخ لاستثمار الشركات الأجنبية الذي لن يتحقق إلا بوجود جيش قوي يحافظ على الوطن والمواطن ويحمي الأجانب والممتلكات”.

كما ذكر الحويج، أن على الشركات العمل بمبدأ المسؤولية الاجتماعية وعلى خلق تنمية مكانية لأماكن استخراج النفط خاصةً وان عملية استخراج النفط من شانها التأثير على السكان.

