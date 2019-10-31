بلدية قصر بن غشير تندد باستهداف المدنيين بعد مقتل خمسة من عائلة واحدة

قصر بن غشير-العنوان

ندد المجلس البلدي قصر بن غشير باستمرار القصف بالأسلحة الثقيلة عل الأحياء السكنية والمارة بالطرقات العامة التي تسببت في قتل الأطفال والنساء من قبل من وصفهم بـ “العصابات المأجورة”.

وأعرب المجلس في بيان اليوم الحميس عن استغرابه الشديد من صمت (دعاة الدولة المدنية وحماية المدنيين) لما تمر به منطقة قصر بن غشير من استهداف بجميع أنواع الأسلحة والتي ترتقي لجرائم حرب تحرمها القوانين الإنسانية.

واستنكر المجلس قصف عائلة عبدالحكيم اللافي يوم الأربعاء بالطريق العام ما أسفر عن مقتل الأم وابنائها “آية وقيس وياسين وطه”. وأعرب المجلس عن تعازيه لأسرة الضحايا، مستنكرًا صمت المجتمع الدولي خاصة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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