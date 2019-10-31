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وزير “عدل الوفاق” يبحث سبل استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق مساء اليوم الخميس احمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي و بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومستشار وزير العدل .

و تناول الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة و الجهات التابعة لها و تذليل الصعوبات التي تواجهها في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

الاجتماع تطرق لعمل مصلحة التسجيل العقاري و التي توقف منذ عام 2011 و ضرورة استئناف عملها وسبل تحديث آلية العمل بها و رقمنتها و إدخال الميكنة الحديثة و ربطها بمنظومة الرقم الوطني و المنظومة المصرفية حتي يتم تسهيل عملية الإقراض السكني أملا في حل مشكلة الإسكان و دعما للتنمية العقارية.

كما شدد الوزير علي أهمية تنظيم عمل محرري العقود و ضمان ان تكون تبعيتها لوزارة العدل نظراً لأهمية و خطورة الأعمال التي يباشرها المحررون، والمشاريع التي تنفذها وزارة العدل كانت احد محاور اللقاء و سبل تفعيلها و استكمال المتوقف منها سواء تلك المتعلقة بمقار الهيئات القضائية او بمؤسسات الإصلاح و التأهيل.

 

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • وين العدل ياعجل ونحن نسمع عن سجون سرية تديرها المليشيات فى طرابلس تحت الارض ومعاملاتها اسوأ من النازية وماذكره الاعلامى المصراطى عن سجون المجرم غنيوة يجعل وزير العدل يستق الاعدام اذا سكت عن هذا الكلام

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