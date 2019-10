وزير “عدل الوفاق” يبحث سبل استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري

المتوسط:

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق مساء اليوم الخميس احمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي و بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومستشار وزير العدل .

و تناول الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة و الجهات التابعة لها و تذليل الصعوبات التي تواجهها في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

الاجتماع تطرق لعمل مصلحة التسجيل العقاري و التي توقف منذ عام 2011 و ضرورة استئناف عملها وسبل تحديث آلية العمل بها و رقمنتها و إدخال الميكنة الحديثة و ربطها بمنظومة الرقم الوطني و المنظومة المصرفية حتي يتم تسهيل عملية الإقراض السكني أملا في حل مشكلة الإسكان و دعما للتنمية العقارية.

كما شدد الوزير علي أهمية تنظيم عمل محرري العقود و ضمان ان تكون تبعيتها لوزارة العدل نظراً لأهمية و خطورة الأعمال التي يباشرها المحررون، والمشاريع التي تنفذها وزارة العدل كانت احد محاور اللقاء و سبل تفعيلها و استكمال المتوقف منها سواء تلك المتعلقة بمقار الهيئات القضائية او بمؤسسات الإصلاح و التأهيل.

