بعد تعرضها للقصف.. داخلية الوفاق: مستمرون في عملنا بكل جدية وحزم

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس تعرض محيط الوزارة بالعاصمة طرابلس لهجوم بالطيران الحربي.

ودانت وزارة الداخلية في بيان لها الهجوم الذي اتهمت قوات الجيش بالتورط فيه معتبرة إياه دليلا على عدم الاكتراث “بحياة المدنيين من عاملين وموظفين بديوان وزارة الداخلية”.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها على استمرار أعمالها الأمنية المناطة بها وعدم ترددها في مواصلة العمل على مكافحة الجريمة والإرهاب وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة بأعلى درجات الجدية والحزم” مشددة على أنها ستواصل أداء واجباتها تجاه الوطن والمواطن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا