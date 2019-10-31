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بعد تعرضها للقصف.. داخلية الوفاق: مستمرون في عملنا بكل جدية وحزم

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس تعرض محيط الوزارة بالعاصمة طرابلس لهجوم بالطيران الحربي.

ودانت وزارة الداخلية في بيان لها الهجوم الذي اتهمت قوات الجيش بالتورط فيه معتبرة إياه دليلا على عدم الاكتراث “بحياة المدنيين من عاملين وموظفين بديوان وزارة الداخلية”.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها على استمرار أعمالها الأمنية المناطة بها وعدم ترددها في مواصلة العمل على مكافحة الجريمة والإرهاب وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة بأعلى درجات الجدية والحزم” مشددة على أنها ستواصل أداء واجباتها تجاه الوطن والمواطن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • وزارة الداخلية بلطجية تعتقل الشباب الرافض للمليشيات الارهابية وتعذبهم ولا تستطيع القبض على المجرم الذى قتل البكوش علنا فى الشارع ولا القبض على ابودراع الذى هدد وزير المالية بالقتل فى مكتبه فالداخلية بلطجية اخوانية يجب تطهيرها

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