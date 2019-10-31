صالح يدعو لإيصال الخدمات لكافة مناطق الجنوب

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الخميس مع رئيس لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش، ووزير الصناعة والاقتصاد بالحكومة المؤقتة السنوسي صالح.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح أطلع خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة القبة على الأوضاع بالمنطقة الجنوبية وما قامت به اللجنة وما قدمته من خدمات للمواطنين من خلال تقرير مفصل لأعمال اللجنة.

وأكد صالح على ضرورة تكثيف العمل والجهد من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة الجنوبية لتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المواطنين لتحقيق الهدف الذي شُكلت اللجنة من أجلها والتغلب على كافة الصعوبات وإيصال الخدمات لكافة انحاء المنطقة الجنوبية.

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