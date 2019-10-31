عقيلة يدعو لإيصال الخدمات للمواطنين بالمنطقة الجنوبية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس، في مدينة القبة، بنائب رئيس الحكومة المؤقتة لشؤون الهيئات عبدالرحمن الاحيرش، ورئيس لجنة الأزمة للمنطقة الجنوبية المشكلة بموجب قرار من رئيس المجلس، بحضور وزير الصناعة والاقتصاد الدكتور السنوسي صالح.

وقال مجلس النواب في بيان، إن عقيلة صالح اطلع خلال الاجتماع على الأوضاع بالمنطقة الجنوبية، وما قامت به اللجنة وقدمته من خدمات للمواطنين من خلال تقرير مفصل لأعمال اللجنة.

وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة تكثيف العمل والجهد من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة الجنوبية لتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المواطنين لتحقيق الهدف الذي شُكلت اللجنة من أجله، والتغلب على كافة الصعوبات وإيصال الخدمات لكافة أنحاء المنطقة الجنوبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية