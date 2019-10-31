سلاح الجو يواصل غاراته في طرابلس

طرابلس-العنوان

واصل سلاح الجو شن ضرباته على مواقع تابعة للجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي اليوم الخميس إن “مقاتلات السلاح الجوي تشُنّ غارات جوية مكثفة على مواقع لمجموعات “الحشد المليشاوي” بالعاصمة”.

وأضافت، “أن الغارات أسفرت عن استهداف المواقع وتدميرها بالكامل، حيث تتحصن بها هذه المجموعات وتستعملها كمقرات لغرف العمليات ولتخزين الأسلحة والذخائر”.

وأكدت الشعبة، أن القوات المسلحة حريصة على سلامة المواطنين، وتناشدهم بالابتعاد عن المواقع والتمركزات ومخازن الذخيرة والمعسكرات التابعة لمجموعات المسلحة.

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