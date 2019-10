المتوسط:

قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري ، إن “أي حديث عن وقف إطلاق النار في طرابلس فات أوانه”.

وأوضح المسماري، في تصريحات صحفية له، أن ” وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون بين قوات مسلحة نظامية وميليشيات مسلحة وإجرامية لا تعترف بالمبادئ الوطنية ولا القانون الدولي”، موضحاً أن وقف إطلاق النار يكون بين دول فيما بينها، لكن مع مجرمين فهذا مرفوض.

وأكد المسماري، أنه ” بعد عملية تطهير طرابلس من العصابات والميليشيات سيتمكن الليبيون من إعادة عجلة العملية السياسية حسب المعايير الدولية المتعارف عليها وسنؤمن حواراً سياسياً لكافة الليبيين وتأمين انتخابات لليبيين وسنفرض هيبة الدولة على كامل التراب الليبي وهذا يتطلب استمرار المعركة والقضاء على الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تستنزف مقدرات وثروات الشعب الليبي”.

The post هل يوافق الجيش على وقف إطلاق النار في طرابلس؟.. «المسماري» يجيب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية