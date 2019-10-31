داخلية الوفاق: طيران الجيش قصف إحدى مبانينا

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني قصف اليوم الخميس محيط إحدى المباني التابعة لها في طريق المطار.

وأضافت الوزارة في بيان أن القصف خلّف أضرارا جسيمة للأحياء السكنية المجاورة للمبنى المستهدف، وإصابة عدد من منتسبي الوزارة والمواطنين المدنيين الذين كانوا قرب المكان.

ونقل البيان تصريحا لوزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أكد فيه أن هذه الأعمال لن تثنيه وترهبه، مؤكدا أنه سيستمر في منصبه وأن ليبيا ستكون دولة موحدة ولن يكون هناك مكان للمجرمين، وفق وصفه.

ووصف باشاغا في مؤتمر صحفي من مكان القصف، قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بـ”صانع الموت”، وحكومة الوفاق بـ”صانعة الحياة للشعب الليبي”، بحسب البيان.

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