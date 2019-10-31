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داخلية الوفاق: طيران الجيش قصف إحدى مبانينا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن الطيران الحربي التابع للجيش الوطني قصف اليوم الخميس محيط إحدى المباني التابعة لها في طريق المطار.

وأضافت الوزارة في بيان أن القصف خلّف أضرارا جسيمة للأحياء السكنية المجاورة للمبنى المستهدف، وإصابة عدد من منتسبي الوزارة والمواطنين المدنيين الذين كانوا قرب المكان.

ونقل البيان تصريحا لوزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أكد فيه أن هذه الأعمال لن تثنيه وترهبه، مؤكدا أنه سيستمر في منصبه وأن ليبيا ستكون دولة موحدة ولن يكون هناك مكان للمجرمين، وفق وصفه.

ووصف باشاغا في مؤتمر صحفي من مكان القصف، قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بـ”صانع الموت”، وحكومة الوفاق بـ”صانعة الحياة للشعب الليبي”، بحسب البيان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ..عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ”

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