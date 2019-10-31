غارات جديدة للجيش على قوات الوفاق

طرابلس-العنوان

لازال سلاح الجو التابع للجيش الوطني يواصل ضرباته على مواقع قوات الوفاق في العاصمة طرابلس وأماكن أخرى. وقالت شعبة الإعلام الحربي، اليوم الخميس، إن مقاتلات السلاح الجوي شنت غارات جوية مكثفة على مواقع المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وأكدت الشعبة، أن الغارات أسفرت عن استهداف المواقع وتدميرها بالكامل، مشيرة إلى أن ما تم استهدافه هو مقرات تستعملها الجماعات المسلحة كغرف للعمليات ولتخزين الأسلحة والذخائر.

وشددت الشعبة، على أن الجيش الوطني حريص على سلامة المواطنين، ويدعوهم إلى الابتعاد عن المواقع والتمركزات ومخازن الذخيرة والمعسكرات التابعة للمجموعات المسلحة.

وتأتي هذه الضربات بعد نحو يوم من استهداف دشم تستخدم لطائرات مسيرة ومضادات الطيران (م.ط) داخل الكلية الجوية بمصراتة.

وقال الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن الضربات جاء بعد تلقي سلاح الجو معلومات من أجهزه الاستخبارات تفيد بوجود أماكن محددة تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة والأسلحة المضادة للطائرات.

وقال المسماري، “إن هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها”. وأكد المسماري، أن سلاح الجو تعامل مع هذا التهديد ودمر تلك المواقع بنسبه 100 بالمئة.

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