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عماري زايد يستبعد وجود حل سياسي للوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الخميس، إن الحل في البلاد لم يعُد سياسيا، ولا يمكن العودة للحوار إلا بعد دحر ما وصفه بـ “العدوان والقضاء على مشروع عسكرة الدولة” الذي يحاول فرض الحل العسكري على الليبيين.

وأضاف زايد، خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي في طرابلس، أن الرئاسي يرحب بالجهود الدولية لحل الأزمة، إلا أنه لا يتوقع أن يتحقق نجاح كبير، إذا لم يكن هناك موقف حازم من العدوان الحالي على العاصمة.

وأكد أنه لا مجال لوقف إطلاق النار أو العودة للعملية السياسية مع استمرار العدوان على العاصمة. وشدد زايد على ضرورة توسعة دائرة المشاركة في برلين، وتوحيد الموقف الدولي في دعم موقف حكومة الوفاق.

 

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  • الاخوان خوارج العصر امرنا رسول الله بقتلهم فهم شر خلق الله وامر رسول الله واجب النفاذ على يد الجيش الوطنى ومن يقارن بين صفات الخوان وصفات الخوارج فى الحديث الشريف يجدها متطابقة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ”

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