مينيتي: لا يمكن تغيير اتفاقيتنا مع ليبيا بشأن المهاجرين

قال وزير الداخلية الإيطالي السابق لحكومة جنتيلوني ماركو مينيتي في مقابلة مع لاريبابليكا إن “المواد الثمانية في المذكرة الموقعة مع ليبيا بشأن المهاجرين أثناء فترة توليه رئاسة الداخلية لا يمكن تغييرها، مشددا على أنه حتى لو أراد أحد الطرفين تغييرها من جانب واحد فإن ذلك غير متاح”

ونقل موقع أقينزا إيتلي عن مقابلة وزير الداخلية الإيطالي أنه رد على الصحفية التي تسأله عما إذا كان لا يشعر بالحرج من حقيقة أن الحزب الديمقراطي مضطر اليوم إلى مواجهة نفسه بتلك المذكرة التي وقّعها في 3 فبراير 2017 ، أمام الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان للمهاجرين والوحشية التي يمول بها خفر السواحل الليبي على وجه التحديد بفضل هذا الاتفاق، بقوله “إذا شعرت أنني قد ارتكبت خيارات خاطئة أو حتى غير أخلاقية، لجمع تأييد مؤقت، فسوف أسعى لتغيير النتائج”.

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