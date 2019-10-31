الحويج يدعو الشركات الأجنبية إلى خلق تنمية في مواقع استخراج النفط

اجتمع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بليبيا، وذلك على هامش أعمال الصالون السياسي الذي عقد بمدينة جالو.

وأوضحت الوزارة أن الحويج طمأن الشركات الأجنبية باستمرار العمل معها حتى بعد تحرير طرابلس، لافتا إلى أن ما تنعم به الشركات من أمن واستقرار هو بفضل جهود الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة، وأن الهدف هو خلق بيئة أعمال آمنة، ومناخ مناسب لاستثمار الشركات الاجنبية.

كما أكد وزير الخارجية أن على هذه الشركات العمل بمبدأ المسؤولية الاجتماعية، وخلق تنمية مكانية في مواقع استخراج النفط، خاصة وأن هذه العملية من شأنها التأثير على السكان.

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