أمغيب: مؤتمر برلين يعد وصاية دولية على ليبيا

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب ، سعيد أمغيب، إن «بعض المصادر المسؤولة تحدثت عن أن الهدف من مؤتمر برلين التنسيق بين مجموعة (5 + 5)… وتوحيد الموقف الدولي حول ليبيا».

وأضاف أمغيب في تصريحات صحفية، أن “غياب ليبيا عن هذا المؤتمر، ولو بحضور الطرفين (حكومة الوفاق، والجيش) هو نوع من أنواع الوصاية الدولية غير المقبولة، التي لن تخدم القضية الليبية”.

وأكمل، أن هناك “اعتقاد خاطئ لدى القائمين على التحضير للمؤتمر، يتمثل في توجيه الدعوة لتركيا وإيطاليا لكونهما تدعمان حكومة السراج، والميليشيات المسلحة، ودعوة دول عربية أخرى تدعم الجيش “.

وقال أمغيب، «هذا في تصوري تقدير خاطئ وإساءة حقيقية للسيادة والشعب الليبي العظيم، فإن كانت تركيا وإيطاليا تمثلان حكومة السراج والميليشيات المسلحة وتنظيم (الإخوان المسلمين)، وقد قبلوا بذلك، فنحن لا نقبل نسمح بالمساس بالسيادة الوطنية وكرامة الشعب الليبي”.

