وزير العدل يبحث مع معيتيق استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري

بحث وزير العدل بحكومة الوفاق المستشار محمد عبدالواحد لملوم، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، سبل استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري والذي توقف منذ العام 2011، وتحديث آلية العمل بها ورقمنتها وإدخال الميكنة الحديثة عليها.

كما بحث اللقاء الذي جمع لملوم ومعيتيق بديوان الوزارة اليوم، ربط مصلحة التسجيل العقاري بمنظومة الرقم الوطني والمنظومة المصرفية، حتي يتم تسهيل عملية الإقراض السكني أملا في حل مشكلة الإسكان ودعما للتنمية العقارية.

ووفق بيان لوزارة العدل اليوم، تناول الاجتماع الذي حضره مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومستشار وزير العدل، إذ تناول عددا من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها و«تذليل الصعوبات التي تواجهها في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد».

وشدد لملوم على أهمية تنظيم عمل محرري العقود وضمان أن تكون تبعيتهم لوزارة العدل نظرا لأهمية وخطورة الأعمال التي يباشرها المحررون.

وأوضح البيان أن المشاريع التي تنفذها وزارة العدل كانت أحد محاور اللقاء، والذي بحث سبل تفعيلها واستكمال المتوقف منها سواء تلك المتعلقة بمقار الهيئات القضائية أو بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

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