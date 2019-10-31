بالتفاصيل.. مسنة تركها أقاربها 4 أيام بغير طعام أو شراب

أعلنت مديرية أمن طرابلس إنقاذ سيدة مسنة تبلغ من العمر 65 عاما قام أقاربها بإغلاق باب المنزل عليها لمدة 4 أيام دون طعام أو شرب.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بتاريخ 25 أكتوبر الجاري تلقى المركز من غرفة السيطرة إشارة هاتفية مفادها وجود سيدة مسنة في منطقة الرياضية قام أقاربها بإغلاق المنزل عليها وهي تصرخ من النافدة بأنه لا يوجد لديها أكل أو شرب.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن دورية تتبع للمركز انتقلت للمكان بعد الاتصال بصاحب البلاغ حيث دلهم على المكان الذي هو عبارة عن عمارة من طابقين والمكان هو مبنى في أعلى السطح.

وأشارت مديرية أمن طرابلس أنه تم كسر القفل لتحرير السيدة (مطلقة وليس لديها أولاد) والتي قالت بأن المسماة (ا) واخوتها قاموا بقفل باب المنزل عليها منذ أربعة أيام ولا يوجد لديها أي أكل أو ماء.

وأوضحت المديرية أن أحد المواطنين تكفل بالاهتمام بالسيدة وبالرجوع إلى مركز شرطة حي الصناعي تم إبلاغ غرفة السيطرة بذلك.

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