مكتب الخدمات الضمانية بالمرج يناقش مشروع ميزانيته للعام القادم

ناقش مكتب الخدمات الضمانية بالمرج، مشروع الميزانية التقديرية للمكتب لسنة ألفين وعشرين ، وذلك خلال اجتماع عقد برئاسة مدير إدارة الشؤون المالية خالد اسرير.

الاجتماع عرضت خلاله اللجنة الفرعية لإعداد مشروع الميزانية على اللجنة العليا المقترح الخاص بمشروع الميزانية التقديرية الضمانية للمشروعات والالتزامات الاستثمارية بالمكتب.

وأوضح مدير المكتب محمد الحواز أن الميزانية التقديرية لهذا العام قد تقيدت بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في توصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، معتبرا المخرجات النهائية بالواقعية.

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