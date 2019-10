المتوسط:

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا عن تسليم الأدوية والمعدات الطبية إلى مستشفيات مدن غات، غريان، مرزق واوباري.

وأوضحت السفارة الإيطالية، في تغريدة لها عبر موقع تويتر، أن ” الهدف من تلك الخطوة هو دعم الاحتياجات الإنسانية للسكان خلال البرنامج الثنائي الإيطالي”.

