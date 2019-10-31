بلدية بنغازي تبحث صيانة مؤسسات التعليم التقني بالمدينة

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الخميس رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني توفيق المنفي بحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة .

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال اللقاء مُناقشة مشاريع صيانة الكليات والمعاهد التابعة للهيئة التي تعرضت مُعظم مبانيها للتدمير والتخريب أثناء الحرب على الجماعات الإرهابية، كما تم مُراجعة الإجراءات المتخذة بشأن البدء في أعمال الصيانة المطلوبة، وتم الاتفاق على البدء في أعمال الصيانة لكلية تقنية الهندسة الميكانيكية حتى يتسنى مواصلة الدراسة بها على الوجه الأكمل .

وكان الثني أصدر تعليماته بشأن ضرورة صيانه هذه الكليات والمعاهد بحيث تكون ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

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