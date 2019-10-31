المجلس الاجتماعي بورشفانة يندد بتجاهل السراج لمقتل عائلة كاملة في الطويشة

أخبار ليبيا24

استنكر رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورشفانة الدكتور مبروك محمد أبوعميد اليوم الخميس مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة بعد سقوط قذيفة بمنطقة الطويشة بورشفانة، منددا بتجاهل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للجريمة الإنسانية.

وأسفر سقوط قذيفة عن مقتل أم وأطفالها الأربعة من عائلة حكيم الصيد اللافي، فيما دخل والدهم لعناية المركزة.

وكتب أبوعميد على حسابه بموقع فيسبوك، “إنّا لله وإنّا إليه راجعون..جريمة أخرى وقتل عائلة كاملة في منطقة ورشفانة من صواريخ فائز السراج. لم نرى دموعه ولم نسمع تنديده”.

ولقيت عائلة تتكون من خمسة أفراد مصرعها جراء سقوط قذائف عشوائية أطلقتها مجموعة مسلحة تابعة للمنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، والتي يقودها اللواء أسامة جويلي.

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