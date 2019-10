المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، محمد بشير الفيرس، أن مؤتمر برلين لن يُكتب له أي نجاح لأن الليبيين لن يرضوا بأن تفرض عليهم حلول من الخارج”.

وأضاف الفيرس في تصريحات صحفية له، أن “مؤتمر برلين إن كتب له النجاح، وهو أمر مستبعد في نظري، فلن يكون أحسن حالاً من اتفاق الصخيرات”.

