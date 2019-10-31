بركان الغضب: هذه نتائج استهداف مواقع بطريق المطار

أعلنت عملية بركان الغضب استهداف مواقع مدنية بالقرب من الكوبري الحديدي في طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قوات الجيش قصفت مواقع مدنية بالقرب من الكوبري الحديدي في طريق المطار مخلفة أضراراً واسعة في المنازل كما أصيبت ثلاث عائلات بإصابات متفاوتة مبينة أن ذلك جاء بعد ساعات من قصف مواقع مدنية في جنزور.

من جانبها أعنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس تعرض أحد المباني التابعة للوزارة بـطريق الـمطار للقصف.

واتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قوات الجيش بتنفيذ الهجوم الذي قالت إنه “أدى إلـى أضـرار جـسيمة بلأحـياء الـسكنية الـمجاورة لـه وإصـابة عـدد مـن مـنتسبي الـوزارة وعـدد مـن الـمواطنين الـمدنيين الـذين كـانوا قـرب مـكان الـقصف”.

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